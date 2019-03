Danny Boyle noemt Bondexit ’schande’

„Wat wij aan het maken waren, was denk ik heel erg goed”, kijkt Danny terug in gesprek met Empire Magazine. „Het was nog niet klaar maar het had heel erg goed kunnen worden. We waren goed bezig, maar ze wilden niet dat we die richting op gingen.”

Welke kant dat was, wil Danny niet zeggen. „Het zou niet eerlijk zijn om dat te zeggen want ik weet niet wat Cary gaat doen. Ik heb een bericht van hem gehad en ik heb hem geluk gewenst...”

Vorig jaar mei werd bekend dat Danny Boyle de 25e Bondfilm niet zou maken. De regisseur, die eerder onder meer Trainspotting en Slumdog Millionaire maakte, werd volgens de officiële lezing van het project gehaald vanwege „creatieve onenigheid.” De nieuwe film moet begin 2020 in de bioscopen te zien zijn.