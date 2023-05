Zangeres Tina Turner op 83-jarige leeftijd overleden

„Met haar overlijden verliest de wereld een muzieklegende en een rolmodel”, aldus haar woordvoerder. Turner, ook wel bekend als de Queen of Rock ’n Roll, scoorde in de jaren zestig en zeventig grote hits als Proud Mary met haar toenmalige echtgenoot Ike Turner. Hij kwam in 2007 te overlijden.

Tina en Ike. Ⓒ Getty Images

Later had ze ook een succesvolle solocarrière, met grote hits als Private Dancer en What’s Love Got To Do With It.

Eind vorig jaar moest Turner afscheid nemen van haar 62-jarige zoon. „Ronnie, je hebt de wereld veel te vroeg verlaten. Ik sluit mijn ogen in verdriet en denk aan je, mijn lieve zoon”, schreef de zangeres daarover.