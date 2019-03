Demi Lovato haalt blauwe band jiujitsu

„Dit betekent alles voor mij en ik ben dolgelukkig”, schrijft Demi bij een plaatje van haar pas verdiende band. „Braziliaans jiujitsu is een grote passie van mij en ik kan niet wachten om meer en meer te leren.”

Bij een andere foto bedankt Demi haar trainer. „Ik kan niet geloven dat ik zover ben gekomen sinds we samenwerken. Je bent een legende!”

Jiujitsu is een vorm van judo die zich specialiseert in grondgevechten. De blauwe band is na wit de tweede band in de sport. Hierna kan Demi nog hogerop klimmen en achtereenvolgens een paarse, bruine, zwarte, zwart-rode en rode band verdienen.