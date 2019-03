Empire-maker wist zich geen raad met Jussie Smollett

„Oh mijn God. De afgelopen weken waren een wilde achtbaan”, zegt Empire-maker Lee Daniels in een video op Instagram. „De cast en ik hebben pijn, woede, verdriet en frustratie gevoeld en we wisten echt niet hoe we hier mee om moesten gaan.”

Smollett werd na het incident uit de serie geschreven maar is voorlopig nog wel te zien in de serie. „Alles wat je nu ziet is voor het incident opgenomen”, verduidelijkt Daniels. Hij vindt het jammer dat het nu alleen maar over Smollett gaat. „Dit is niet waar de serie voor is gemaakt. De show moet Amerika bij elkaar brengen.”

Jussie Smollett heeft zestien aanklachten aan zijn broek hangen. De acteur wordt ervan verdacht twee mannen te hebben betaald om hem aan te vallen, maar de acteur blijft dat ontkennen. Voor elke aanklacht kan hij een maximale gevangenisstraf van drie jaar krijgen en een boete van 25.000 dollar.