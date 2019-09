Arthousebioscopen boos over Netflixfilms in Venetië

Doorn in het oog van de organisatie is dat Netflix niet alle films die het uitbrengt eerst in bioscopen laat draaien. Volgens Deadline roept CICAE in het schrijven de festivals op een front te vormen en de streamingservice te dwingen dat beleid te veranderen. De organisatie prijst het filmfestival in Cannes, dat Netflixproducties wel uit de competitie weert.

In Venetië beleven deze week verschillende Netflixfilms hun première. Marriage Story, met Scarlett Johansson en Adam Driver in de hoofdrollen, en The Laundromat met Meryl Streep doen daar ook een gooi naar de Gouden Leeuw, de belangrijkste prijs van het festival. The King, met Timothée Chalamet, draait buiten die competitie.

Bekijk ook: Echtscheiding Scarlett Johansson geeft film extra gewicht

Bekijk ook: Gasten per speedboot en politie in Lamborghini