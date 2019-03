’Sekstape MEGHAN opgedoken’

Twee jaar geleden poseerde Meghan nog met diep decolleté voor een nieuw seizoen van successerie Suits. Inmiddels is alles anders. Ⓒ Hollandse Hoogte

Of de beelden authentiek zijn, is de grote vraag, maar er zou een pikante sekstape in omloop zijn van... MEGHAN MARKLE. De video zou dateren van enkele jaren geleden en zijn aangeboden aan voormalig pornoproducent KEVIN BLATT. Die verraste deze week door in Amerika te vertellen wat hij met de beelden heeft gedaan...