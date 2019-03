Hilton herdenkt bed-in John Lennon en Yoko Ono

Er zijn vijftig grote foto’s te zien van fotografen Cor Jaring, Nico Koster, Govert de Roos, Claude Vanheye en de Duitser Elmar Welge. Ook worden niet eerder getoonde foto’s uit het archief van Spaarnestad tentoongesteld. De expo is getiteld Wat gebeurde er in Room 902 en loopt van 22 tot en met 31 maart. In het laatste weekend kunnen belangstellenden ook rondkijken in de hotelkamer, die nu het nummer 702 draagt.

Ⓒ Hollandse Hoogte /Spaarnestad Photo

De actie van Lennon en zijn vrouw in het Hiltonhotel is vereeuwigd in het Beatles-nummer The Ballad of John and Yoko.

Het einde van de Amsterdamse bed-in-herdenking is op 3 april in het Concertgebouw. Onder de titel Remember Love treden onder anderen Roel van Velzen, Maaike Ouboter en Bertolf op en zijn er interviews met Beatles-kenner Mark Lewisohn en journalist Jan Donkers, die er indertijd bij was.