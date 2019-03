Nicole Kidman: ’Ik kan alleen maar tosti’s maken’

Toen haar gevraagd werd of ze het een fijne afleiding vindt om na een dag filmen lekker thuis te koken met haar gezin, antwoordde Nicole: „Het is heel erg, maar ik kook niet. Ik kan een tosti maken, maar dat is het wel zo’n beetje. Ik zou willen dat ik een goede kok was.”

Kidman is getrouwd met countryzanger Keith Urban, met wie ze twee dochters heeft. Uit haar eerdere huwelijk met Tom Cruise heeft ze ook twee kinderen, die ze samen met hem adopteerde.