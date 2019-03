Album Jay-Z officieel cultureel erfgoed

Het is het eerste rapalbum uit de 21e eeuw dat een plekje krijgt in het archief. Jay-Z voegt zich bij onder meer Tupac en Public Enemy. The Blueprint wordt wereldwijd gezien als een van de beste albums van Jay-Z en kreeg lovende recensies. In 2003 stond het op de 464e plaats in de lijst met 500 beste albums aller tijden van magazine Rolling Stone.

Het National Recording Registry bewaart cultureel, historisch of esthetisch belangrijke geluidsopnamen. Ieder jaar voegt het instituut 25 nieuwe opnames toe aan het archief. Deze moeten ten minste tien jaar oud zijn en kunnen variëren van muziek tot opnamen van belangrijke momenten in de geschiedenis.