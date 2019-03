Roseanne Barr geeft tv-dochter schuld van ontslag

Roseanne Barr (r.) met haar ’tv-dochter’ Sara Gilbert. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens Roseanne Barr is het de schuld van Sara Gilbert dat haar tv-carrière tot een einde is gekomen. De comédienne liet in een interview met The Washington Post weten dat een tweet van Gilbert haar fataal is geworden. „Ze heeft de show en mijn leven verknald”, aldus Barr.