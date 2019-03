Ex-vrouw R. Kelly wordt realityster

Het programma richt zich op de levens van kinderen van hiphop-artiesten. Ook sterren als Bow Wow, Da Brat en TLC's T-Boz maken hun opwachting in de show.

Drea, zoals ze genoemd wordt, was te zien in de documentaire Surviving R. Kelly, waarin ze in tranen vertelde hoe het was om met Kelly samen te leven. Volgens haar maakte hij haar leven, en dat van hun kinderen, tot een hel. Na hun scheiding betaalde de zanger Drea geen alimentatie meer en liep zijn schuld aan haar op tot 160.000 dollar. Hiervoor werd hij onlangs gearresteerd, maar ook weer vrijgelaten nadat een bekende van hem het bedrag voor hem betaalde.