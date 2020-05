Nicolas Cage gaat ouderwets los in sf-horror

Boer Nathan (Nicolas Cage) met zijn dochter (Madeleine Arthur).

Stel dat we op onze eigen planeet geconfronteerd worden met buitenaards leven. Zouden we dat wel kunnen bevatten? Onderkennen? Of zelfs maar duidelijk waarnemen? Een Netflix-film als Annihilation speelde vorig jaar met die gedachte. Richard Stanley’s Color out of space, vanaf 1 juni in de bioscoop, doet dat nu ook.