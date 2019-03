Jamie Lynn Spears zet onzekerheid opzij

„Ik was geregeld onzeker, omdat ik altijd de jongste moeder in de kamer was”, vertelt Jamie Lynn, die in 2008 voor het eerst moeder werd, tegen de website Dopple. „Maar ik kwam er snel achter dat een goede en competente moeder zijn niets te maken heeft met leeftijd. Ik heb een paar van de meest geweldige moeders ontmoet die tussen de 20 en 50 jaar waren. Hoe jong of hoe oud ook, het gaat allemaal om liefde.”

Ze heeft dan ook een advies aan andere moeders die in eenzelfde situatie zitten. „Vergelijk jezelf niet met andere moeders. Elk kind is anders, en daarom is ook elke moeder anders. Luister naar het advies van anderen, maar vertrouw altijd op je instinct en je eigen gevoel. Dat zegt meer dan wat dan ook.”