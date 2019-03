Andrea Bocelli geeft extra show in Ziggo Dome

Andrea Bocelli Ⓒ Hollandse Hoogte

Andrea Bocelli staat volgend jaar ook op 29 maart in de Ziggo Dome. Vanwege de grote belangstelling voor zijn concert op 28 maart 2020 is een tweede show in Amsterdam toegevoegd, maakte concertorganisator MOJO vrijdag bekend. Kaartjes voor de show zijn vanaf vrijdagochtend te koop.