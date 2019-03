Ariana Grande deelt cryptische quote

Volgens Ariana’s volgers is het duidelijk: de zangeres heeft het over haar ex-verloofde Pete Davidson. Hij onthulde onlangs een relatie te hebben met actrice Kate Beckinsale. „Het loslaten van iemand betekent niet dat je niet meer van iemand houdt of geeft om iemand”, luidt een stukje uit de quote van Jones.

Ook een ander deel uit de quote zou betrekking hebben op Pete, die worstelt met depressies: „Als je intens van iemand houdt dan leer je met welke demonen iemand van binnen worstelt en realiseer je je dat iemand je pijn doet omdat hij zelf ergens pijn heeft.” Kort na de breuk met Ariana eind vorig jaar zou de komiek ook hebben gekampt met suïcidale gedachten. „Ze zijn intern in gevecht en je weet het misschien niet eens”, vervolgt het citaat.

Ⓒ Instagram