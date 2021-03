Zangeres Naaz doet aangifte wegens niet ontvangen stempas

„Damn, zet je je zo in voor jongeren om te gaan stemmen, krijgen jij en je man niet eens een stempas binnen”, schrijft Naaz. Volgers vragen de zangeres of ze in de Rotterdamse wijk Bloemhof woont, omdat daar recent een postbode werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij verduistering van stempassen. Naaz zegt daar niet te wonen.

„Net de gemeente gesproken: er is mij op een zeer laconieke manier verteld dat ik dus NIET meer MAG stemmen en er NIKS gedaan zal worden voor mensen die door corruptie geen stempas hebben ontvangen”, vervolgt ze. „Mijn stemrecht is me ontnomen. Dit is verkiezingsfraude.”