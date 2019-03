Countryzanger (35) schiet zichzelf per ongeluk dood

Zijn moeder Cindy McClelland vertelt aan Fox News dat het incident plaatsvond toen haar zoon afgelopen zaterdag in Houston een muziekvideo opnam. „De kogel raakte hem in zijn oog.” McClelland omschrijft Carter als een ’geweldig artiest’ en een ’fantastisch persoon’.

„Hij was het totaalplaatje en we gaan proberen zijn legende levend te houden. Mijn zoon was een ontzettend liefdevol mens en hield ontzettend van God. Hij had een Bijbel in zijn kamer en in zijn auto. Hij gaf ook aan goede doelen.”

Nieuwe Garth Brooks

Carter, die in de Amerikaanse media een ’upcoming’ artiest wordt genoemd, had vorige week een nieuwe single uitgebracht, Love Affair. Zijn manager Mark Atherton van Triple Threat laat weten dat de countryzanger kort voor zijn dood een nieuw contract had getekend bij het platenlabel.

“Justin had, in onze ogen, de potentie om de nieuwe Garth Brooks te worden”, zeght Atherton. „Hij zat altijd vol energie en je kon ontzettend met hem lachen. Hij probeerde vaak de clown uit te hangen, maar als het erop aankwam, was hij een op en top professional.”