Elizabeth riddert professioneel skateboarder

James Threfall laat zijn adembenemende stunts onder meer zien voor Red Bull. Ook is hij als presentator verbonden aan de BBC en AMC Networks. Hij mag zich voortaan lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen.

In het Verenigd Koninkrijk worden per jaar zo'n 25 lintjes-ceremonies georganiseerd. Geregeld worden de ontvangers door koningin Elizabeth geëerd, maar zij laat zich ook vaak vervangen door haar zoon prins Charles of haar kleinzoon prins William.

Eind december kregen onder anderen actrice Keira Knightley, acteur en schrijver Timothy Bentinck en zangeres en rapper Ms. Dynamite hun onderscheiding op Buckingham Palace.