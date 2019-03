Gevangen rapper scoort bijna nummer 1-hit

Het is sowieso een turbulente week voor Djaga Djaga, de artiestennaam van Jason L. Hij werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn rol bij een liquidatie. De rechtbank had hem eerder een celstraf van veertien jaar opgelegd. Het hof zag onder meer in het criminele verleden van L. aanleiding de straf met vier jaar te verhogen. Op het strafblad van de rapper staan veroordelingen voor onder meer poging tot moord en diefstal met geweld.

Eerder deze maand werd Djaga Djaga al de eerste muzikant die in de gevangenis een gouden plaat kreeg. Hij kreeg het edelmetaal voor zijn single Ride Or Die. Het nummer staat deze week op de twintigste plaats in de Single Top 100.

In de Album Top 100 gaat Frenna nog steeds aan de leiding. Hij maakt deze week de tien weken vol. De laatste keer dat een album zo lang bovenaan wist te blijven was in 2017 toen Lil' Kleines Alleen twaalf weken op nummer 1 stond.

