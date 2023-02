Premium Het beste van De Telegraaf

Verbazing om keuze Hoe kwam U2 uit bij Tilburgse drummer Bram van den Berg? ’Hij kan een band echt dragen’

Door Paola van de Velde

Bram van den Berg is al jaren groot fan van U2, en mag nu voor de Ierse band gaan drummen. Ⓒ ANP / HH

Het nieuws werd aangekondigd tijdens de Amerikaanse Super Bowl met niet minder dan 100 miljoen kijkers en sloeg direct in als een bom: de Brabantse Bram van den Berg gaat drummen bij U2. Dit najaar vervangt hij tijdens een concertreeks in Las Vegas Larry Mullen jr., de oprichter en vaste drummer van de Ierse band, die een operatie moet ondergaan. „Dit is geen jongensboekverhaal meer, dit is zo’n geweldige klus, daar durf je zelfs in je stoutste dromen niet over te fantaseren”, zegt Jean-Paul Heck, de hoofdredacteur van muziekplatform Soundz. Hoe komt een van de grootste rockbands ter wereld uit bij Bram van den Berg uit Tilburg? Dat is de vraag die nu op ieders lippen brandt.