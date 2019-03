Tony-winnaar Fun Home komt naar Nederland

Dat hebben producent Opus One en Internationaal Theater Amsterdam (ITA), waar het stuk te zien is, vrijdag bekendgemaakt. Fun Home is gebaseerd op de gelijknamige graphic novel van Alison Bechdel. Het verhaal gaat over Alison die worstelt met de complexe relatie met haar overleden vader. Het speelt zich af in het hedendaagse Pennsylvania met flashbacks naar het recente verleden. Alison had altijd al een moeizame relatie met haar vader, maar die relatie verslechtert wanneer zij ontdekt dat zij lesbisch is.

De hoofdrol wordt gespeeld door actrice Renée van Wegberg. De rest van de cast wordt later bekendgemaakt. De musical is onderdeel van de nieuwe zomerprogrammering van ITA. Samen met Small Town Boy van Toneelgroep Oostpool speelt Fun Home twee weken tijdens de Pride Amsterdam. Beide zijn producties over de worsteling van een jongen (Small Town Boy) en een meisje (Fun Home) met zichzelf, de omgeving en hun homoseksuele identiteit.