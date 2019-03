Eva Simons weer gelukkig in de liefde

Eva’s manager bevestigt aan Privé dat de zangeres inderdaad niet langer vrijgezel is. Volgens de manager is de liefde nog maar pril en zijn Sebastiaan en Eva een aantal maanden samen.

Op Instagram delen zowel Eva als Sebastiaan een kiekje van hun nieuwe tattoo.

Na haar scheiding in 2016 na twee jaar huwelijk met dj Sidney Samson, was ze in 2017 een stelletje met producer Boaz van de Beatz.

