K3 rapt nieuwe versie Heya Mama

Heyah Mama was de allereerste K3-hit en is dit jaar twintig jaar oud geworden. Om dit jubileum te vieren heeft de meidengroep er nu een ’2.0-versie’ van gemaakt. Het refrein is hetzelfde gebleven maar de coupletten hebben een hedendaagse tekst gekregen.

Met Heyah Mama wilde K3, toen nog in de vorm van Kathleen, Karen en Kristel, eigenlijk voor België naar het Eurovisiesongfestival. In de voorronde vielen ze af, maar het nummer werd wel een grote hit en betekende uiteindelijk de doorbraak voor K3.