Toch is het de boerin die bekend werd door Boer Zoekt Vrouw zelfs als lijstduwer gelukt genoeg voorkeursstemmen te krijgen. En kiezersbedrog wil ze niet plegen, gaf ze destijds al aan, dus pakt ze de handschoen op. „Ik heb begrepen dat ik het naast mijn werk kon doen” vertelt ze nu.

Omroep Zeeland meldde ook dat Bertie niet nieuw is in de politiek: van 2002 tot 2006 was zij raadslid voor Leefbaar Schouwen-Duivenland (LSD). „Ik ben een echte Zeeuwse boerin en ik wil invloed hebben op wat zich in Zeeland afspeelt. De politiek is voor iedereen belangrijk.”

Over de partij waarvoor ze nu in de Provinciale Staten komt, zegt ze: „Ze zijn daar lekker nuchter en dat ben ik ook. Dat ik boer ben, speelt natuurlijk ook mee. De agrarische standpunten van de PvZ zijn gunstig voor mij als agrariër.”