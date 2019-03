Vrijdag is Corry Koningsdag opgenomen in de studio van Brownie Dutch in Almere. Daarna volgt de opname van een videoclip en begin april wordt het nummer groots gereleased. ’Een ode aan de grootste nationale feestdag van het jaar’. Eigenlijk apart, laat het duo in een persbericht weten: met carnaval komen er immers elk jaar talloze nieuwe krakers uit met vaak een grote hit, maar bij Koningsdag gebeurt er praktisch niets, op het Koningslied uit 2013 na. De ’cocktail van twee stijlen’ moet dus de nieuwe meezinger voor Koningsdag worden, is de ambitie.

Aan RTL Boulevard vertelt de rapper en muziekproducent dat hij door de Nederlandse artieste gebeld werd. „Brownie, luister ik wil een vet hiphopummer maken.” Hij hoefde daar niet lang over na te denken. „Corry is toch een legende en een toffe vrouw, dus ik zei ja.”

Volgens hen is het nummer dat ze maken ’gewoon een feestje’. Net als hun samenwerking, beaamt Corry. „Met een jonge gast werken is altijd leuk en dat houdt je ook jong.”

Brownie Dutch en Corry Konings kennen elkaar nog van het programma Ali B Op Volle Toeren. Het populaire programma waarin Ali B rappers laat kennismaken met hits van toen. In dit programma werd rapper Kempi tot tranen geroerd, nadat Corry Konings op haar eigen wijze een nummer van de rapper ten gehore bracht. Brownie Dutch speelde als producer een hoofdrol in het programma. Het klikte tussen de twee en nu, jaren later, zoeken ze elkaar opnieuw op voor een levenslied ter ere van Koningsdag.