„Ik moest wel een video maken om jullie allemaal te bedanken”, begint de 32-jarige Emilia haar bericht met tranen in haar ogen. „De reacties op mijn verhaal zijn overweldigend en raken mij diep, dus heel erg bedankt.”

Emilia maakte gisteren bekend dat ze in 2011 en 2013 een hersenaneurysma, een verwijding van een ader in de hersenen, en een bloeding rond de hersenen had. Beide keren moest ze tussen de opnames van Game Of Thrones door ruim een maand in het ziekenhuis herstellen, terwijl ze vreesde voor haar leven.

