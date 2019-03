Jan Siebelink Ⓒ Hollandse Hoogte

Schrijver Jan Siebelink is vrijdagavond als schrijver van het Boekenweekgeschenk eregast op het Boekenbal in Amsterdam. Hij zei voorafgaand aan het feest tegen het ANP dat hij heel dankbaar is dat hij dit mag meemaken ’op deze hoge leeftijd’.