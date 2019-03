Mild is men ook niet in het commentaar. De cabaretier wordt voor ’verward’, ’gek’, ’seniel’ en ’irritant’ uitgemaakt. „Het syndroom van prediker. Geef hem zijn pillen”, schrijft iemand. Velen vinden dat hij ten onrechte de aandacht zoekt, om ’zichzelf weer relevant te maken’. Volgens singer-songwriter en schrijfster Aafke Romeijn vond het gebeuren zelfs plaats terwijl de presentatrice om stilte voor de slachtoffers voor Utrecht wilde vragen. „Gênant in het kwadraat.”

Enkelen vinden de actie wel geslaagd. „Eindelijk weer eens smakelijk gelachen om deze, met recht, super gekke komediant.”