De manager van Tino Martin heeft dat vrijdag laten weten aan Santegoeds. Privé meldde deze week hoe de volkszanger tijdens een werkvakantie in het Oostenrijkse Westendorf een bloedneus opliep door een fan.

De betrokken partij nam echter contact op met Privé om hun kant van het verhaal te doen. Volgens hen was het Tino Martin die zich vervelend gedroeg. „In werkelijkheid kwam hij duidelijk beschonken binnen. Mijn vrouw vroeg of ze met hem op de foto mocht, waarop hij zegt: ’Maar dan moet je wel je buik inhouden!’ Ja kom zeg, dat laat ik me toch niet zeggen? Daarop ontstond inderdaad wat duw- en trekwerk.”

Bij RTL Boulevard erkende de zanger eerder op de avond dat hij niet trots is op zijn gedrag. „Als ik het over had mogen doen, had ik het anders gedaan” Hij noemt zijn uitspraak die aanleiding was voor de matpartij ’een grap of opmerking die op dat moment even niet wordt gewaardeerd of misschien verkeerd begrepen’.

De zanger is zo geschrokken van de aandacht voor het incident dat hij zich nu aan het beraden is op de vraag of hij volgende week wel zijn gezicht moet laten zien.