Prins Hassan roemt vreedzaamheid Nieuw-Zeeland

Prince Hassan bin Talal Ⓒ Hollandse Hoogte

De Jordaanse prins Hassan is naar Nieuw-Zeeland afgereisd om persoonlijk zijn condoleances naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch over te brengen. In een interview met TVNZ1 zei de oom van koning Abdullah dat Nieuw-Zeeland nu in een unieke positie verkeert om de wereld vreedzamer te maken.