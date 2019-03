’R. Kelly niet naar Dubai’

De zanger moest zijn paspoort inleveren toen hij op borgtocht vrijkwam. Zijn advocaten werken aan een verzoek om R. Kelly toch naar het buitenland te laten reizen. Advocaat Steve Greenberg diende deze week een verzoek in om een uitzondering voor Kelly te maken zodat hij gewoon kan blijven werken. Verwacht werd dat het verzoek vrijdag zou worden behandeld, maar Greenberg bleek meer tijd nodig te hebben om de details van vijf concerten in Dubai op een rijtje te zetten, ’om de rechter gerust te stellen’.

De volgende zitting is gepland voor 7 mei, de gevallen r&b-zanger heeft het concert echter al in april staan. Volgens zijn entertainment-advocaat Doug Anton, in gesprek met Star Tribune, zou de trip naar de Verenigde Arabische Emiraten inmiddels toch al voorlopig van de planning zijn, nu contracten met de concertorganisatoren in Dubai eerst herzien worden.

Veel concerten die R. Kelly al voor zijn aanhouding gepland had, zijn afgelast. Zo ook de show die hij volgende maand in Amsterdam zou geven. Toch stonden er nog een paar shows open, onder meer de concertreeks in Dubai.