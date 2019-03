Ben Cramer: Hartaanval op de IC!

Het zijn pittige tijden geweest voor Ben Cramer en zijn vrouw Carla. Na een zware hartoperatie zag de zanger de dood in de ogen. Ⓒ Albert den Iseger

BEN CRAMER oogt een jaar na zijn ingrijpende hartoperatie vitaal, maar heeft er zware maanden opzitten voordat hij er helemaal bovenop was. ,,De operatie zelf is feitelijk goed gegaan, maar nog voordat ik daar goed en wel uit ontwaakt was, ging het alsnog mis. Ik had niets door, ik sliep.’’ Het had niet veel gescheeld of de zanger had de ingreep niet kunnen navertellen. Dat doet hij nu wél, voor het eerst…