Uitgesteld spektakel met Lady Gaga en Pearl Jam terug in de tijd

Eddie Vedder is twee avonden in Nederland met zijn Amerikaanse grunge- en rockband Pearl Jam. Ⓒ Foto ANP

Na twee jaar coronapauze staan komende week dan alsnog twee wereldacts op onze vaderlandse podia. Pearl Jam, dat vorige maand al een verpletterende indruk maakte op Pinkpop, speelt 24 en 25 juli zijn inhaalconcerten in de Ziggo Dome Amsterdam. Een dag later blaast Lady Gaga - als we de eerste reviews van haar tournee mogen geloven - haar publiek omver in het Gelredome in Arnhem.