Dwayne Johnson: ’Ik heb veel vrienden verloren die uit het leven stapten’

Johnson, voormalig professioneel worstelaar en bekend van films als Jungle Cruise en Fast Five, weet hoe belangrijk het is om het over dit onderwerp te hebben. ’The Rock’ vindt echter wel dat met name mannen zich wat meer mogen openstellen. „Het zit nou eenmaal in onze aard om juist niet om hulp te vragen. Ego zit ons dan vaak in de weg en wat volgt is dat we dingen gaan opkroppen. Een hele slechte zaak”, onderstreept de Amerikaan zijn analyse.

Van kinds af aan deed Johnson niet anders dan opkroppen, totdat hij in zijn directe omgeving vrienden letterlijk zag wegvallen. „Ik heb veel vrienden verloren, die als gevolg van hun problemen besloten om uit het leven te stappen. Zij verzuimden om hierover te praten, om hulp te zoeken. Ik kan dan ook niet anders stellen dan dat je over dit onderwerp moet blijven praten. Zoek hulp, het is absoluut niet iets om je voor te schamen.”

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl