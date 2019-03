The Voice Kids trekt ruim 1,5 miljoen kijkers

Bij The Voice Kids strijden kinderen tussen de acht en veertien jaar om een studiebeurs van 25.000 euro. De eerste uitzending van dit seizoen trok bijna 1,7 miljoen cijfers. Anouk, Marco Borsato, Ilse DeLange en Ali B zijn dit jaar coaches bij de talentenjacht, waarvan begin deze maand bekend werd dat het - net als de rest van de Voice-formats - nog minimaal drie jaar bij RTL is te zien.

De speciale uitzending van het NOS Journaal over de start van de stille tocht voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht behaalde een zevende plek in de kijkcijferlijst. Ruim 1 miljoen mensen stemden ervoor af op de NOS. Te zien was onder meer een toespraak van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

Het was een bijzonder succesvolle avond voor de NPO. Liefst acht van de tien programma’s in de top tien van de kijkcijferlijst zijn van de NPO. Alleen RTL-programma’s The Voice Kids op plek twee en Goede Tijden Slechte Tijden, met 1.014.000 kijkers goed voor een achtste plek, wisten zich in de top tien te nestelen. De derde plaats was, achter het NOS Journaal van 20.00 en The Voice Kids, met 1.271.000 kijkers voor De Wereld Draait Door.