Barbra Streisand geeft schuld aan ouders Jackson-beschuldigers

„Ze zijn allebei getrouwd en hebben allebei kinderen”, zei Streisand in een interview met The Times. „Je kan spreken van misbruik, maar ze waren dolblij daar te kunnen zijn, zoals ze ook in de documentaire zeggen.”

De 76-jarige Streisand legt de schuld niet zozeer bij Michael, maar bij de ouders van de kinderen. Op de vraag of ze boos is op Jackson, zegt de zangeres: „Het is een mengeling van emoties. Ik heb medelijden met de kinderen, maar ik heb ook medelijden met Michael. Ik geef, denk ik, vooral de schuld aan de ouders, die toelieten dat hun kinderen met hem te sliepen.”

Streisand onthult dat ze ooit door Michael is benaderd om samen een duet te zingen. Ze sloeg het aanbod af, vertelt ze. Michael omschrijft ze als „erg lief, maar ook erg kinderlijk.”