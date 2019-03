Roseanne-spinoff krijgt tweede seizoen

Naar verwachting wordt de serie in de herfst van 2019 uitgezonden. Hoofdrolspelers Sara Gilbert, John Goodman en Laurie Metcalf zijn ook weer in het tweede seizoen te zien. Wie er nog meer aan de cast worden toegevoegd, wordt later bekendgemaakt. Dat meldt de The Hollywood Reporter.

Begin 2018 maakte de tv-serie Roseanne een comeback op de Amerikaanse televisie. Kort daarna werd Roseanne Barr op staande voet ontslagen vanwege een racistische tweet waarin ze Valerie Jarrett, een voormalig adviseur van Barack Obama, belachelijk maakte. Zo zou Jarrett een ’liefdesbaby zijn van moslimbroeders en Planet of the Apes’.

Uiteindelijk werd besloten de verhaallijn door te laten gaan, zónder Barr, wat resulteerde in de serie The Connors.