Junkie XL maakt filmmuziek voor nieuwe Terminator

„Ik vind het geweldig om weer samen met Tim (Miller, de regisseur van de film, red.) aan een nieuw project te werken”, vertelt Holkenborg in gesprek met The Hollywood Reporter. Eerder werkten zij al samen aan de film Deadpool.

Regisseur James Cameron, een van de bedenkers van de filmreeks, keert terug als producer van de film. „De oorspronkelijke Terminators zijn zulke iconische films en met James als producer en Tim als regisseur hebben we een ongelooflijk dreamteam. Het zal fantastisch zijn om deel uit te maken van deze film.”

Het is niet de eerste keer dat Holkenborg filmmuziek maakt. Hij was tevens verantwoordelijk voor de soundtrack van onder meer Mad Max: Fury Road, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Dark Tower en Tomb Raider.