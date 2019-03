Jane Seymour (68) voelt zich nog steeds sexy

„Ik voel me nog steeds sexy. Ik gebruik geen botox en ik ben blij oudere vrouwen te vertegenwoordigen”, vertelt Seymour in gesprek met Closer! Magazine. „Ik heb veel rimpels. Sterker nog, in The Kominsky Method speel ik een vrouw van in de zeventig, dus ik draag een grijze pruik en laat al mijn rimpels zien. Ik vind dat prima om te doen.”

De actrice denkt dat het haar juist heeft geholpen dat ze altijd zichzelf is gebleven. „Ik heb nog nooit problemen gehad om nieuwe rollen te vinden, ook niet met het ouder worden. Ik heb nu ook heel veel leuk werk en ik denk dat dat is omdat ik me nooit anders voor doe dan ik ben.”

Seymour geeft aan dat ze dolgelukkig is met haar leven. „Ik geniet van mijn leven, van mijn familie en vrienden. Ik houd ervan om te acteren, van alles wat ik doe. Ik heb een geweldige man aan mijn zijde (regisseur David Green, red.) en heel veel kleinkinderen. Wat kan ik nog meer wensen?

Ze geniet er dan ook extra van om met haar kleinkinderen te zijn. „Het is ongelooflijk, ik ben een hele leuke oma. Mijn dochter geeft niets om dure kleding of sieraden, maar mijn kleinkinderen zijn gek op mijn kledingkast. Ze trekken mijn Jimmy Choos of Louboutins aan, ze hebben duidelijk smaak.”