Kanye West verkoopt sneakers voor geestelijke gezondheidszorg

„Vandaag hebben Kanye en Adidas wederom de handen ineengeslagen met families in heel Amerika om zelfgemaakte pop-up Yeezy-kraampjes te maken, waar zij de exclusieve Yeezy Boost 700 V2 ’Geode’ verkopen”, schrijft Kim op Twitter.

„Met het idee om mensen en families samen te brengen, heeft het merk een aantal locaties bedacht voor de kraampjes om diverse gemeenschappen door heel het land te verbinden.” De sneakers, waarvan slechts een beperkt aantal zijn gemaakt, werden verkocht in Indianapolis, Missouri, Waterloo, Minneapolis, Alton, West Chester, Belle Fourche en Cedar Rapids.

„De hele opbrengt wordt gedoneerd aan de National Alliance on Mental Illness, de grootste geestelijke gezondheidszorg van het land die zich inzet om de miljoenen Amerikanen die lijden aan een psychische ziekte een beter leven te geven.”

Kanye, die lijdt aan een bipolaire stoornis, is altijd open geweest over zijn gezondheid. Vorig jaar maakte hij bekend in het verleden geregeld suïcidale gedachten te hebben gehad.

Het is nog niet bekend hoeveel geld er is opgehaald.