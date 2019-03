Trijntje wil het verschil maken met jureren

„Die programma’s worden vaak opgenomen op maandag of dinsdag, en het is waar, ik kan het makkelijker verdienen op zulke dagen, daar ben ik eerlijk in”, zegt Trijntje in een interview met Volkskrant Magazine als haar wordt gevraagd of ze de talentenshow - net als Anouk - als een simpele manier ziet om geld in het laatje te brengen. „Maar ik neem het óók heel serieus, omdat je echt verschil kunt maken”, voegt ze eraan toe.

De 46-jarige zangeres vertelt dat ze zelf last heeft gehad van podiumangst. „Ik weet waar ik over praat als ik zeg: ja, het is eng om te zingen, je geeft jezelf bloot en dan ben je kwetsbaar, maar stap over die drempel, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Dat wil ik graag overbrengen.”

Na een moeilijke periode na haar scheiding heeft Trijntje het nu weer enorm naar haar zin - ook op het podium. In oktober en november gaat ze op een kleine clubtour en geeft ze acht shows. Die staan in het teken van Trijntjes eerste Nederlandstalige studioalbum, dat op 24 mei wordt uitgebracht. Ze heeft zin in de tour, vertelt ze. „Gewoon, weer tussen de bierkratjes staan, zoals het ooit begon.”