Barbra Streisand Ⓒ Hollandse Hoogte

Met haar uitspraken over de vermeende slachtoffers van Michael Jackson, heeft Barbra Streisand zich de haters op de hals gehaald. De 76-jarige zangeres benadrukt in een interview met The Times dat Wade Robson en James Safechuck duidelijk blij waren dat ze zoveel tijd met Michael mochten doorbrengen en dat wat er ook is gebeurd met hen, ze er niet aan dood zijn gegaan.