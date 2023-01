Premium Het beste van De Telegraaf

Jubileumjaar in diverse musea gevierd 125 Jaar M.C. Escher: tekenaar van onmogelijke architectuur

Door Illand Pietersma

Fragment van de litho ’Hand met spiegelende bol’ (1935) van M.C. Escher

In 2023 is het 125 jaar geleden dat M.C. Escher in Leeuwarden werd geboren. De belangstelling voor deze graficus met zijn optische illusies en onmogelijke architectuur groeit nog steeds wereldwijd. Enkele musea schenken uitgebreid aandacht aan dit jubileumjaar.