Priyanka Chopra klapt uit de school over ruzie met Meghan

Volgens diverse bronnen zou Chopra verstek hebben laten gaan omdat ze boos was dat Meghan niet op haar bruiloft met Nick Jonas in India was afgelopen jaar. Als een fan in het publiek van de tv-show haar naar dit gerucht vraagt, klapt Priyanka eindelijk uit de school.

Presentator Andy Cohen gooit eerst nog wat olie op het vuur met uitspraken dat de actrice expres niet zou zijn gegaan, omdat ze boos was, maar volgens Priyanka is er geen vuiltje aan de lucht. „Oh mijn god, nee, dat is niet waar!”, reageert ze lachend.

Chopra en Meghan zijn sinds 2016 bevriend, nadat ze elkaar leerden kennen tijdens een evenement van Elle Women.