Dita Von Teese: ’#MeToo laat onze gebreken zien’

„Het werd tijd dat het eindelijk mogelijk is om er open over te zijn. Ik denk dat veel mannen zich niet realiseerden hoe het is om vrouw te zijn”, vertelt Von Teese aan Gay Times. „We hebben allemaal een ervaring waarbij we het idee hadden slechts een prooi te zijn. We zien nu zoveel dingen ontvouwen, zowel de arrestaties van mannen, maar ook het slechte gedrag van sommige vrouwen”, gaat ze verder. „Het is een heel belangrijk gesprek, maar het laat ook onze gebreken zien en hoe we omgaan met seksuele kracht.”

Zelf heeft Dita geen „dramatische ervaring” met seksueel overschrijdend gedrag, maar ze geeft wel aan dat ze zich heel vaak ongemakkelijk heeft gevoeld. „Als ik terugdenk aan toen ik een tiener was, of misschien nog jonger, heb ik vaak het gevoel gehad dat oudere mannen me probeerden op te jagen. Ze kwamen altijd op me af.”

Ze vermoedt dan ook dat dit soort situaties vooral ingewikkeld zijn voor jongere mensen. „In mijn carrière als volwassen vrouw, ben ik geregeld weggelopen van deals omdat ik niet bereid was het spelletje mee te spelen. Dat is heel vaak gebeurd, maar ik heb geen dramatische ervaringen.”