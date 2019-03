Ex-Pussycat Doll verloor gehoor door stress

„Tijdens de Pussycat Dolls moesten we altijd maar doorgaan, het maakte niet uit hoe zwaar we het hadden”, vertelt de 34-jarige zangeres aan New! Magazine. „Ik verloor gedeeltelijk mijn gehoor door een ernstige sinusinfectie. Ook raakte ik mijn reukvermogen kwijt, wat weer mijn smaak beïnvloedde. Ik ben blij dat ik nog zo jong was dat het weer allemaal heeft kunnen herstellen. Er werd steroïde in mijn neus gespoten, zo hard werd er met ons omgaan. Het was heel raar en intens.”

Melody ging ook over al haar grenzen heen voor de Britse show Dancing on Ice. „Ik was continu ziek. Het was een verkoudheid die maar niet overging of een virus waar ik maar niet vanaf kwam. Het was heel duidelijk dat ik mezelf kapot werkte, maar ik ben gewend door te gaan.”

De zangeres zegt dat ook dat ze er niets aan kan doen dat ze zichzelf blijft pushen. „Ik klaag vaak over vermoeidheid. Ik denk dat ik wat tekorten hen en gewoon een lager energieniveau heb. Ik wil niet zeggen dat ik een workaholic ben, maar als het werk niet naar mijn standaard wordt uitgevoerd, ga ik door tot ik vind dat het wel goed is.”