Victoria zet zich in voor Wereldwaterdag

De prinses ging eerst langs bij een van Stockholms belangrijkste rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarna bezocht Victoria het meer Brunnsviken, nabij Stockholm. Om aan den lijve te ondervinden hoe zwaar het voor sommige mensen is om dagelijks water te moeten halen, droeg de prinses een kilometer een met water gevulde jerrycan op haar rug. Tijdens de wandeling sprak ze met de baas van de Zweedse tak van WaterAid, een goed doel dat zich wereldwijd inzet voor een betere watervoorziening.

Het onderwerp waterproblematiek is de Zweedse kroonprinses niet vreemd. Victoria is officieel pleitbezorger van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Daarnaast is ze sinds 1994 beschermvrouw van de Stockholm Junior Water Prize. Haar vader koning Carl Gustaf is beschermheer van de Stockholm Water Prize.