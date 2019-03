Harry en Meghan stellen verhuizing uit

Volgens een bron van The Sun stellen Harry en Meghan aardig wat eisen aan hun nieuwe stulpje en hebben ze geregeld een wijziging in de plannen aangebracht, waardoor de renovatiewerkzaamheden nu niet meer op schema lopen.

„De bouwvakkers hebben heel hard gewerkt en zijn steeds doorgegaan, ongeacht het weer. Maar zij blijven maar dingen veranderen. Met name in de indeling. Het verhaal gaat dat ze nogal veeleisend zijn. Dat is begrijpelijk, welke huiseigenaar wil nou niet dat zijn huis perfect is? Gezien de grootte van het project is een vertraging van drie of vier weken helemaal niet zo slecht. Harry en Meghan zijn blij met hoe het allemaal gaat.”

Het koppel woont momenteel in Nottingham Cottage op Kensington Palace. In november vorige jaar maakten zij bekend te willen verhuizen naar Windsor. Naar verwachting zullen zij net op tijd voor de geboorte van hun eerste kindje de woning hebben betrokken.