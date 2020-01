Ontslag tijdens zwangerschapsverlof viel rauw op Shelly Sterks dak

In Koffietijd laat de presentatrice vrijdag weten dat het ontslag bij Shownieuws rauw op haar dak viel. „Daar zit je echt inderdaad in zo’n periode niet op te wachten, maar aan de andere kant: het is nooit leuk om te horen. Voor nu zijn er ook weer een hoop nieuwe dingen die er gaan lopen en er zijn plannen, dus dat vind ik ook heel leuk. Om er met nieuwe energie tegenaan te gaan.”

Wat zijn haar volgende stappen? „Er zijn nu verschillende gesprekken om te kijken wat nu het best bij mij past. Ik ben 28 en ik moet samenwerken met een partij die heel graag met mij wil bouwen en die met mij samen verder wil. We gaan kijken wat dat gaat worden.”

Shelly heeft nooit afscheid kunnen nemen van Shownieuws. Haar laatste uitzending had ze namelijk, zonder dat ze het wist, al voor haar zwangerschapsverlof gepresenteerd. „Jammer en onverwacht, want ik had natuurlijk graag nog afscheid willen nemen van m’n lieve collega’s en kijkers”, schreef de presentatrice in december op Instagram.

