Voormalig Miss België mijdt camera na ongeluk

Aanvankelijk kreeg Dexters kritiek nadat uitlekte dat ze gevlucht zou zijn. Nu weerspreken zij en haar vriend, Michael Peeters, die geruchten. „Tijdens de 35 minuten dat we bij de wagen bleven, werd Tanja getipt dat Luk Alloo onderweg was met een filmploeg voor Alloo bij de wegpolitie”, zegt hij tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. „In dat circus hadden we helemaal geen zin. Ik heb een business in de streek en heb altijd geprobeerd om met Tanja onder de radar te blijven.”

Bij het ongeluk zou Peeters met zijn Jaguar op de voorganger zijn gebotst en tegen een betonnen middenberm tot stilstand zijn gekomen. Peeters benadrukt niet te zijn gevlucht na het ongeluk. De twee zouden zijn gebleven tot alle hulpdiensten er waren, maar hadden geen zin om „op te draven in de show van Alloo.”